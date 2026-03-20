あなたの愛犬は大丈夫？犬の肥満の判断方法 人間の肥満度を確認するためにはBMIという指標が有名です。BMIは身長と体重を元に客観的な数値で肥満度を確認できますが、残念ながら犬にはそのようなものはありません。 犬は犬種ごとに体長や体重が大きく異なってしまうため、共通した1つの指標では測れないためです。 犬の肥満度を確認するために用いられるのが『BCS（ボディコンディションスコア）』です。 これは犬の肥満度を