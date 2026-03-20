高齢の愛犬の咳が止まらない…まずは咳の「発生部位」を考える 「咳」は気道を守るための反射ですが、長引く・繰り返す咳は“どこが悪いか”を切り分けることが大切です。 ざっくり以下の4ブロックで捉えると、見落としが減ります。 上気道（鼻～咽頭～喉頭）：むせる、飲水時の咳、ガーガー音、声の変化 気管～気管支：乾いた咳、興奮や散歩で増える、首輪で悪化 肺：湿った咳、