憧れの新幹線車両が「バット」や「建材」に使われている？老若男女問わず、人気の高い新幹線。最高速度300km/h程度で北は北海道から南は鹿児島まで各地を走っていますが、高速走行が主体であるがゆえに劣化も早く、その車両寿命は15年ほど。長くても20年程度で廃車になります。【24時ギリギリ滑り込み！】2026年3月に登場する「門限ギリギリのぞみ」を見る（画像）在来線車両の平均寿命が30年から40年なので、それと比べると新