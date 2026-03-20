カバヤ食品はグミブランド「TOUGH GUMMY（タフグミ）」のブランドコミュニケーションを刷新した。「タフグミ」が持つ独自の価値であるやみつきになるおいしさををより分かりやすく直感的に伝えるため、新ブランドコピー「噛むほどウマい、この弾力。」を掲げた。これに伴いパッケージデザインの刷新をはじめとする各種のコミュニケーション施策を2月17日から順次展開している。グミ市場が拡大を続ける中、食感や味わいのほ