◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(20日、甲子園球場)春の選抜高校野球の大会2日目は、先発投手の好投が目立ちました。まずは第2試合に出場した、神村学園の先発・龍頭汰樹投手(3年)。昨年のセンバツ王者・横浜(神奈川)を迎え撃ち、完封しました。初回にはセンターに抜けるヒットを浴び、味方のエラーでランナーの進塁を許すも落ち着いた投球。後続を打ち取り無失点とします。次の回でもヒットを浴びるも、得点は許さず。無四球