『多聞くん今どっち⁉ F/ACEオフステージ！ 1』（夏雲うず：漫画、師走ゆき：原作/白泉社）第1回【全5回】この記事の画像を見る大人気連載『多聞くん今どっち!?』の公式スピンオフ！ 飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するアイドルグループ・F/ACE。個性豊かな5人だが、彼らにはファンには見せない裏の顔があって……？ F/ACEのアイドルとしての色々なお仕事や、ステージを降りたメンバーのゆるふわ×爆笑な毎日をお楽しみください！