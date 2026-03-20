◇オープン戦西武4―1DeNA（2026年3月20日ベルーナドーム）オープン戦で打率・433と絶好調の外崎修汰が試合を決めた。「7番・二塁」で先発すると、7回に1死満塁で右翼線2点二塁打を放って逆転に成功。DeNAの2番手・中川颯の直球に「しっかりと引きつけて振り抜くことができた。良いところに飛んでくれてよかった」と仕上がりの良さを見せつけた。日本ハムからFA移籍で加入し、二塁争いを繰り広げている石井が打率・091