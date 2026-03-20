「オープン戦、日本ハム１−１ヤクルト」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムは開幕３戦目に先発する達が４回１安打無失点。オープン戦は計１３回無失点と、万全の仕上がりを披露した。新庄監督は「本日も毎回ですが、達君は言うことなし。何もございません。そっとしといてください（笑）」と、達の仕上がりに満足げ。状態の良さについて、「腕の振りがいいし、テンポがいいし。真っすぐの軌道と、変化球のポジションの