11年のダンス歴を誇る練習生・SERIAが、愛用シューズと「依存症」と語る帽子の私物コレクションを披露した。【映像】スタイル抜群・18歳美人練習生（美しい顔面と全身姿も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。神奈川県出身の18歳、SERIA（城守星愛）は、アメリカ人の父と日本人の母を持つバイリンガル。11年のダンス歴を