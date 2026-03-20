7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が20日、都内で行われた映画『君が最後に遺した歌』公開初日舞台あいさつに、ヒロインの生見愛瑠、三木孝浩監督と登壇した。【写真】初日舞台あいさつに登壇した三木孝浩監督、道枝駿佑、生見愛瑠デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』（以下、セカコイ）で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをするこ