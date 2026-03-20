3回、右中間に2点二塁打を放つソフトバンク・柳田＝みずほペイペイドームソフトバンクは首痛から復帰した柳田が三回の2点二塁打を含む2安打をマークした。開幕投手の上沢は浮いた球を狙われ、三回途中2失点だった。広島の開幕投手を務める床田は力強い直球と変化球を巧みに投げ分け、3回2失点。