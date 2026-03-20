ワールドベースボール・クラシック（WBC）に出場していたオリックスの宮城大弥投手（24）と曽谷龍平投手（25）が20日、阪神戦（京セラドーム）の試合前練習に合流した。宮城は1次ラウンドの2試合3回1/3を無失点に抑えたものの、米国に移動後の準々決勝の登板はなし。曽谷は初戦の6日の台湾戦で1イニングを投げた後は登板機会がなかった。ベスト8止まりだった結果を受け「悔しかったの一言」と振り返ったのは宮城。「ピッチク