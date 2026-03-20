『雪花妃伝 〜藍帝後宮始末記〜2』（瀬田一乃：漫画、都月きく音：原作、伊東七つ生：キャラクター原案/KADOKAWA）第7回【全20回】【漫画】『雪花妃伝〜藍帝後宮始末記〜（1〜5）』を第1回から読む「この娘はいずれ王を害する」と託宣を受けた少女・鈴雪（りんせつ）は、廟で静かに生涯を終えるはずだった。しかし、王・藍叡（らんえい）の手で強引に都へ連れ去られ、名ばかりの王后となる。それから8年、離宮で美しく知性あふれる