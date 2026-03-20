ダンスのキレが増す一方で、激しい動きをしながら歌声を安定させるという、プロのステージならではの過酷な課題が突きつけられた。【映像】弱点を指摘される元アイドル練習生（全身姿も）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。Bチームの要であるAYANA（桑原彩菜・18歳）に対し、&TEAMやILLIT、JO1などを指導してきたボーカルコーチのSoomi氏が直々に発声指導を行った。「例えば、AYANAはダンス