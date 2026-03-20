全日本プロレス２０日の八王子大会で田村男児（２６）が、世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾（２８）への挑戦を表明した。この日、田村はＭＵＳＡＳＨＩ、進佑哉、阿部史典と組んで立花、小藤将太、佐藤光留、吉岡世起組と対戦。両軍入り乱れる激戦の最後は田村と立花と一騎打ちとなった。田村は立花に向けラリアートを果敢に連発。最後はパワーボムで王者から直接３カウントを奪った。試合後のリングでは、ＭＵＳＡＳＨＩ