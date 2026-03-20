SNS上では、事件と無関係な人々が直接の当事者ではない相手までつるし上げ、収拾がつかない状態になることがよくある。精神科医の和田秀樹さんは「正義感はやっかいで、人間は誰かを糾弾・攻撃することでドーパミンが放出され、快楽を覚えるため、SNS炎上は止められなくなる」という――。（第1回／全3回）※本稿は、和田秀樹『感情にふりまわされない心の整理術』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■SNSは感情関係