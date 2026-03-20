ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）の?変化?に専門メディアが驚きを隠せなかった。１９日（日本時間２０日）、専門メディア「ドジャースウエイ」は「ドジャースの不振な試合後、デーブ・ロバーツ監督はブレーク・トレイネン投手を容赦なく批判した」との記事を配信した。３７歳のベテラン右腕はブルワーズとのオープン戦（日本時間１７日、キャメルバックランチ）の５回一死から３番手で登板。死球から満塁弾を被弾す