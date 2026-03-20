イングランド・プレミアリーグのチェルシーを指揮するリアム・ロシニア監督は、パリ・サンジェルマン（フランス）に敗れた欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝トーナメント１回戦で情報漏洩があったと明らかにした。英紙「デーリー・メール」によると、第１戦を前にフランスメディアで報じられた先発１１人が的中し、第２戦の間にもＤＦウェスレイ・フォファナが先発から外れ、ＤＦトレボ・チャロバーとＤＦジョレル・ハトが