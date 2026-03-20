口コミ評価、コスパ、写真映え……。食べ歩きスポットを選ぶとき、何を重視するだろう。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「富裕層も食べ歩きを楽しむ。食べ物自体にかけるコストは、1皿数百円と、たいして変わらないこともある。しかしスポットの選び方、楽しみ方はまるで違う」という――。■「食べ歩き」という言葉の残酷な二面性休日の午前11時。横浜中華街の善隣門をくぐると、すでに大変な人混みである。