中日は20日、牧野憲伸と支配下選手契約を締結した。牧野は球団公式HPを通じて「嬉しい気持ちでいっぱいですが、まだスタートラインに立った状態ですし、まだなにも実績を残していないので、ここから信頼を勝ち取れるように与えられたポジションでしっかり結果を残していきたい」と気を引き締めた。牧野はオイシックスでプレーした昨季、ファームで41試合に登板して4勝3敗、防御率2.90の成績を残した。同年10月のプロ野球ドラ