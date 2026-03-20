お笑い芸人の小籔千豊が２０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。キンタロー。がミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一ペアのモノマネで炎上した件について私見を述べた。番組では前述の炎上の件を踏まえ、「モノマネにルールはいるか？いらないか？」について議論。ＭＣの青木源太アナは「いる」とし、「本人が嫌がってるっていうのを