定年後も夫婦円満に過ごすにはどうしたらいいのか。漫画「島耕作」シリーズなどで知られる漫画家・弘兼憲史さんは「定年後は夫の在宅時間が長くなるため、妻がストレスを抱えやすい。家のことを任せきりにしてきた男性こそ、今すぐ始めてほしいことがある」という――。※本稿は、弘兼憲史『弘兼流人生は後半戦がおもしろい』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／shapecharge※写真はイメージです