あきんどスシローは、テレビ東京系列『バカリズムのちょっとバカりハカってみた!』にて紹介された「地中海産 本鮪中とろ味比べ」を、3月18日〜22日までの期間限定で全国のスシローにて販売している。本商品は地中海産の本鮪を使用し、2つの異なる味わいを一皿で楽しめる贅沢なメニューとなっている。『バカリズムのちょっとバカりハカってみた!』にて紹介された「地中海産 本鮪中とろ味比べ」○鮪の王様を堪能する「地中海産 本鮪