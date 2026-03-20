【モデルプレス＝2026/03/20】タレントのなえなのが3月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。歌手で女優の鈴木愛理から受け取った手作りクッキーを披露し、話題を呼んでいる。【写真】25歳タレント「ラッピングも可愛い」鈴木愛理からの手作りホワイトデー公開◆なえなの、鈴木愛理からの手作りホワイトデーギフト披露なえなのは「鈴木愛理さんにホワイトデーの手作りクッキーもらった！」とつづり、可愛らしくラッピングされ