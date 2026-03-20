◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝３月２０日、栗東トレセンタマモイカロス（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は角馬場で運動し、汗を流した。がっちりとした好馬体が目立ち、迫力も十分。藤岡健調教師は「変わりなく順調ですよ」と納得の表情を浮かべた。ここまで１２００メートルでは５戦５連対と抜群の安定感を持っているが、今回は２００メートル