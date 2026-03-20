ＷＢＣに出場したオリックス・宮城大弥投手が２０日、阪神戦（京セラドーム大阪）に臨むチームに合流した。２１日の同戦（同）でオープン戦初登板を予定し、この日は試合前練習に参加。「悔しかった、その一言です。切り替えて、次はオリックスとして戦いたい。チームとして優勝したいし、けがせずローテーションを守り抜きたい」と言葉に力を込めた。２度目のＷＢＣを終え「全選手から刺激を受けました」と総括。ピッチクロッ