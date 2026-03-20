◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第１日（２０日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）難易度の高いコースに、気温８度の冷え込みと雨が重なった中、昨季年間女王の佐久間朱莉（大東建託）が唯一のボギーなしで６８をマーク。首位と１打差の２位につけた。「本当に寒くてタフなコンディションだったけど、ノーボギーでプレーできたし、いいラウンドができた。上出来」と笑顔で振り返った。