◆オープン戦中日４―３ロッテ（２０日・バンテリンドーム）勝った中日はオープン戦の成績を８勝６敗２分けとした。残りは２試合で、勝率５割以上が決まった。初回２死三塁で主砲の細川が右翼線へ先制の適時二塁打。２回２死二、三塁でカリステが左越えに２号３ランを放った。先発の柳は３回を４安打２失点で、７９球を要して交代。２７日の広島戦（マツダ）で２年ぶりの開幕投手を務めることが決まっているが、５回９失点と