女優の生見愛瑠が２０日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）の初日舞台あいさつに、主演のなにわ男子・道枝駿佑と登壇した。詩作が趣味の主人公（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えるヒロイン（生見）のラブストーリー。生見はノースリーブのシックなドレス姿で登壇し「無事公開の日を迎えられてすごくうれしい。たくさん愛してください」と笑顔で呼びかけた。劇中