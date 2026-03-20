１８日、蘭州市城関区を流れる黄河沿いのマラソン公園。（ドローンから、蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州3月20日】中国甘粛省蘭州市は2025年から、「15分フィットネス圏」（地域住民が居住地から15分でアクセスできる公共運動施設のネットワーク）の整備を重要な民生事業として位置づけている。市民フィットネスセンターや体育公園などの施設を改修、拡充し、市街地に複数の屋外健康器具とスマート社区フィットネスセンタ