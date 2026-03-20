GLC43シリーズに150台の限定モデルメルセデス・ベンツ日本は、ミドルサイズSUVの『メルセデスAMG GLC 43 4マチック』および『メルセデスAMG GLC 43 4マチック・クーペ』の特別仕様車『エディション・ナイト・カーボン（Edition Night Carbon）』を発売した。【画像】GLC、G、GLAなど、メルセデスAMGのSUVモデル限定車たち全33枚本モデルは、ダークパーツやカーボンアクセントを随所に配し、走行性能と快適性を高める専用装備を多