元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が20日、テレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に長男・佐々木健之介さん（27）とともに出演。親子でのトーク番組出演は初めて。健之介さんは18歳でカナダへ留学。現在は映像制作のお仕事をしており、撮影やコーディネート、翻訳、外国人へのインタビューなどを行っていると紹介された。妻はプロレスラーの凛で、2022年5月に結婚。翌23年8月に長女が誕生している。自身と