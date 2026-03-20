防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が2日目を終えた。11Rは古性優作（35＝大阪）が貫禄の白星。小原−成田ラインの背後から忍び寄り、簗田に内からはじかれる成田を巧みによけながらスパート。お手本のような捲りを決めて勝ち切った。「（初手は）あの位置を獲れたらと思っていた。二次予選なので、もっと長い距離で勝負できればと思っていたけど、距離が短くなってしまった。（脚の感じは）初日