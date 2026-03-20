7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑、生見愛瑠が20日、映画『君が最後に遺した歌』公開初日舞台あいさつに三木孝浩とともに登壇した。【写真】初日舞台あいさつに登壇した三木孝浩監督、道枝駿佑、生見愛瑠今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」