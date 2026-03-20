６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）で、日本代表が着用予定の新たなアウェー用ユニホームが２０日、発表された。「ＣＯＬＯＲＳ」（カラーズ）がテーマで、異なる個性を持った選手たちが集まり、同じ方向を目指す姿を１１色のストライプで表現した。オフホワイトを基調とし、中央には日本を象徴する赤色を配置。日本代表のエンブレムは史上初めてモノクロとなっている。近年、サッカーのユニホームは競技の場以