サーフィン男子で五輪2大会連続代表の五十嵐カノア（28）が20日、半年後に開幕が迫った愛知・名古屋アジア大会への出場を正式に表明した。静岡県牧之原市で取材に応じ、優勝すれば28年ロサンゼルス五輪の代表に決まる同大会に向け「五輪にクオリファイ（出場権獲得）するチャンスがある。なるべく早めに枠を獲って、五輪に集中したい」と語った。五十嵐は昨年のワールドサーフリーグ（WSL）ランキング日本勢1位で、アジア大会