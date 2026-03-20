「オープン戦、ソフトバンク４−３広島」（２０日、みずほペイペイドーム）広島が接戦を落とし、オープン戦で３連敗を喫した。開幕投手を務めることが決定している先発・床田は３回３安打２失点。当初の予定通りのイニング数を投げきり、球数は６６球だった。初回は柳田に安打を許すも、無失点で立ち上がった。二回は牧原、今宮、栗原を三者凡退に打ち取った。２−０の三回は２死一、二塁のピンチで柳田に外角直球を捉えられ