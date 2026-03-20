「シンクロ率100%」【写真】りくりゅうもびっくりの完璧なシンクロぶり！ストーブの前で、毛づくろいに励む2匹の猫。手前に写っているのは、長毛の「もなか」ちゃん（2歳11カ月・女の子）、奥に写っているのは、短毛の「おはぎ」ちゃん（3歳3カ月・女の子）です。そろってお尻をついて座り、前かがみになりながら左後ろ足を前へ、右後ろ足をピーンと上げて、せっせとお手入れをしています。ぴったりそろったポーズは、五輪競技種目