3月30日に放送が始まる連続テレビ小説（朝ドラ）『風、薫る』（主演・見上愛、上坂樹里）。NHKは20日、第１週からの人物相関図を公開した。【写真】『風、薫る』相関図『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバ