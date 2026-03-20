結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。今回はめいさんが20代前半、夫と付き合いはじめて間もない頃のお話です。第7話初の誕プレ【作者コメント】夫は私のことを思って組み立ててくれたんですって、自転車。呼ばれた場所がなぜ公園だったかと言うと、そこで試し運転してもらおうと思ったらしいです。……40才を超え