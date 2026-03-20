＜フォーティネット・ファウンダーズカップ初日◇19日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞西郷真央は、「HSBC女子世界選手権」（2月26日〜3月1日）以来、3週ぶりの戦い。初日は6バーディ・2ボギーの「68」をマークし、4アンダー・7位タイと好スタートを切った。【写真】ツアー初開催のシャロン・ハイツG＆CCはどんなコース？「前半いい流れで、いいプレーが多くて、ショットも良かったですし、パ