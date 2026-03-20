＜Vポイント×SMBCレディス初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第1ラウンドが終了した。【写真】水色ウェアが映える視線をさらう“キューティフル”日本ツアー3試合目の出場となる、“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）が、1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」をマーク。5アンダーで首位発進を決めた。1打差2位には、昨年の女王で開幕戦を制