日米首脳会談で高市総理が「日本はいつも中国に対してオープンだ」と発言したことについて、中国外務省の報道官は改めて高市総理の台湾有事に関する答弁の撤回を求めました。アメリカを訪問中の高市総理はトランプ大統領と会談し、「日本はいつも中国に対してオープンだ」と発言しました。これについて中国外務省の林剣報道官は「対話を主張しながら、一方で対抗を行うならそのような『対話』はだれも受け入れない」と反発しました