三重県亀山市の新名神高速で大型トラックなど4台が絡む事故が起き、あわせて6人が亡くなりました。このうち3人が子どもとみられます。事故があったのは亀山市の新名神高速下り線・野登トンネルで、きょう午前2時20分ごろ、大型トラックが乗用車に追突し、前にいた別の乗用車と大型トレーラーの2台も含む事故となりました。この事故で車両火災も発生し、6人が亡くなりました。警察によりますと、亡くなったのは乗用車に乗っていた成