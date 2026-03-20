牛丼チェーンの「すき家」は来週火曜日からカレーなどを値上します。「すき家」によりますと、24日の午前9時からカレーの一部メニューを値上げします。「カレー並盛」は60円引き上げ、税込みで490円から550円にしますが、ルーに使う玉ねぎやじゃがいもの量は増やします。また、朝食メニューも10円から40円値上げします。すき家の値上げは1年ぶりで、原材料費や人件費などのコスト上昇を転嫁した形です。一方、エースコックは、カッ