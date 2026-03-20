◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、日本ツアー出場3戦目となる韓国ツアー8勝の“イ・ボミ2世”朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67をマークし、単独首位に立った。昨季年間女王で開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースを制した佐久間朱莉（23＝大東建託）がただ1人ボギ