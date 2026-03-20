選抜高校野球の第２日の２０日、第３試合に登場した花巻東のアルプス席では、川本健人選手が中学時代に所属した野球チーム「兵庫ヤングフェニックス」（兵庫県）の選手たちが声援を送った。中学時代の川本選手はエースで４番の「大黒柱」。コーチの南典克さん（６３）は「球が速く、肩が良かった。打撃も打球速度が速く、遠くに飛ばしていた」と振り返る。高校進学後も川本選手が後輩たちにアドバイスを送るなど、交流が続いて