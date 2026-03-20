「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、“浪速の成金ＴｉｋＴｏｋｅｒ”傾奇者は“戦う福祉事業家”大阪の村長に判定０−５で敗れ、ＢＤ４連敗となった。ともに激しく飛びかかりパンチを見舞う荒々しい展開。序盤で傾奇者のＴシャツがビリビリに破けた。終盤は互いにもつれ合いが続く展開となり、朝倉も「歌舞伎町の喧嘩