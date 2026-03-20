バンダイスピリッツは、「Special Memorize ミニモニ。テレフォン」(4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年9月発送予定。ミニモニ。結成25周年を記念し、「ミニモニ。テレフォン」が大人のためのなりきり仕様で商品化。外観は、つやつや塗装を施し、MVに登場する商品の可愛らしさを豪華に再現。全長約21cmの片手で持てるサイズ感となっている。待ち受け画面