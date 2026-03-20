【モデルプレス＝2026/03/20】元日向坂46の齊藤京子が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】“料理できない”28歳元日向坂「びっくりするくらい美味しそう」手作りパスタ◆齊藤京子、手作りパスタ披露齊藤は「料理できないで28年間やってきたけど カラスミのペペロンチーノ作れた」と報告。公開された写真には、カラスミがたっぷりとかかったパスタが写っている。◆齊藤京子の